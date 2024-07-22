Şanlıurfa'da 4 Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Zanlıların sorgusu sürüyor.