Şanlıurfa'da 4'ü uzun namlulu 8 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 uzun namlulu silah ile 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçedeki bir eve silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda JASAT ve Kırlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu silah, 3 tabanca, tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, firari M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.