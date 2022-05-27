Şanlıurfa'da, 4 kişinin yaralandığı fırıncı kavgasında 5 gözaltı - Haberler

ŞANLIURFA'da, ucuz ekmek satışı nedeniyle iki fırıncı arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, olaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olay Yeşildirek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Fırın işleten Ramazan Çakmak ile Necmi Aslan arasında ucuz ekmek satışı nedeniyle tartışma çıktı. İki fırın çalışanlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Çakmak (17), Aziz Çakmak (42), Ramazan Çakmak (55) ve Necmi Arslan (47) yaralandı. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.