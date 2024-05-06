Şanlıurfa'da 4 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ile 129 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilogram uyuşturucu ile 129 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.