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Şanlıurfa'da 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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