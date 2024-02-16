Şanlıurfa'da 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.