Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürdü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel