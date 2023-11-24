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Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

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Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürdü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Gözaltı Suç Hukuk Güncel Haberler

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