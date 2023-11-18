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Şanlıurfa'da 4 Kilo 400 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 4 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 4 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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