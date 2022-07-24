Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki İbrahim Oktan, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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