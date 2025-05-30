Şanlıurfa'da 4 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da 4 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
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Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı, 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akçakale Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişinin hafif yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin önüne çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için yavaşlayarak durmaya çalışması, bu sırada aynı güzergahta seyreden 2 otomobil ile bir kamyonetin çarpışması, sahipsiz köpeğin ise yolun karşısına geçerek bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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