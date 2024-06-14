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Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı ve ulaşım kontrollü sağlandı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Necmettin Cevheri Bulvarı Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde, İbrahim G. idaresindeki 80 LL 844 plakalı otomobil, Abdülkadir İ'nin kullandığı 63 B 0882 plakalı otomobil ve Mehmet O'nun yönetimindeki 63 İfşatlar 001 plakalı cip ile Mehmet T. kontrolündeki 42 AOU 349 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle cip ve 42 AOU 349 plaklı otomobil, refüjdeki korkulukları aşarak karşı şeride geçti.

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Karaköprü Şanlıurfa trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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