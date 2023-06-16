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Şanlıurfa'da 38 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da 38 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa'da 1 kişi, 38 kilo 100 gram skunk ile yakalandı.

Şanlıurfa'da 1 kişi, 38 kilo 100 gram skunk ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezindeki şüpheli bir aracı durdurdu.

Söz konusu araçta yapılan aramada, 38 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki 1 kişi gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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