Şanlıurfa'da 35 motosiklet sürücüsüne 156 bin lira para cezası uygulandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 motosiklet sürücüsüne 156 bin 113 lira idari para cezası uygulandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 motosiklet sürücüsüne 156 bin 113 lira idari para cezası uygulandı. Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulamaları devam ediyor. Uygulamada, motosikletinin sigortasını ve muayenesini yaptırmayan ve ehliyeti olmayan 35 sürücüye 156 bin 113 lira para cezası uygulandı, 10 motosiklet ise trafikten men edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Güncel Haberler

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