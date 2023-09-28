Şanlıurfa'da 34 Kilo 500 Gram Skunk Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araç içinde valizler içine gizlenmiş 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda, bir araç içinde valizler içine gizlenmiş 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel