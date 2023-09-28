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Şanlıurfa'da 34 Kilo 500 Gram Skunk Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araç içinde valizler içine gizlenmiş 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.