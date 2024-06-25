Şanlıurfa'da 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın hırsızlık, gasp, yağma ve çocuk istismar suçlarından arandığı belirlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan Ş. Ç'nin hırsızlık, gasp, yağma ve çocuk istismar suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirledi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.