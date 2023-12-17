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Şanlıurfa'da 32 şüpheli yakalandı

17 Aralık 2023 00:12 Güncelleme: 00:14 Abone Ol

Şanlıurfa'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca, denetimlerde silah ve uyuşturucu da ele geçirildi.