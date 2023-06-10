Şanlıurfa'da 300 Keklik Doğaya Salındı

ŞANLIURFA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce keklik popülasyonunu korumak amacıyla 300 kınalı keklik, doğaya salındı.

Şanlıurfa Doğa Milli Parklar Müdürlüğünce Tek Tek Dağları Milli Parkındaki sahalarda yetiştirilen 300 keklik popülasyonunu korumak amacıyla doğaya salındı. Kafeslere konularak alana getirilen keklikler, daha sonra görevliler tarafından kafesleri açılarak doğaya salındı. Doğaya salınan kekliklerin, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, sarılık ve kenelerle mücadele gibi sorunlarda kullanıldığı kaydedildi.