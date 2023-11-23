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Şanlıurfa'da 3 otomobil çalan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da çalınan 3 otomobilin bulunması için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.