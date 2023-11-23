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Şanlıurfa'da 3 otomobil çalan şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da çalınan 3 otomobilin bulunması için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şanlıurfa'da 3 otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde farklı tarihlerde çalınan 3 otomobilin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda araçların A.Ç. (24) tarafından çalındığı belirlendi.

Zanlı ekiplerce gözaltına alındı, 3 otomobil saklandığı adreslerde ele geçirildi.

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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