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ŞANLIURFA'DA, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TAŞLI SOPALI KAVGAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis, biber gazı ve cop kullanarak ayırdı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis, biber gazı ve cop kullanarak ayırdı. 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Hürriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, taş ve sopalarla birbirine saldıran tarafları, biber gazı ve cop kullanarak ayırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir Hürriyet kavga Güncel Haberler

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