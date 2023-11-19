Şanlıurfa'da 3 Kilogram Skunk Maddesi Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı da gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 3 zanlıyı da gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel