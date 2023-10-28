Şanlıurfa'da 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel