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Şanlıurfa'da 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Narkotik Operasyon Güncel Haberler

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