Şanlıurfa'da 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışma çerçevesinde 3 kilo 900 gram skunk ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA