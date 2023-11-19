Şanlıurfa'da 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'da, 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel