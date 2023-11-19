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Şanlıurfa'da 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa'da, 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Uyuşturucu Suç Hukuk Güncel Haberler

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