Şanlıurfa'da 3 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 farklı suç dosyasından aranması bulunan A.B. polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması için çalışma yapan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.B. isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan kontrollerinde Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Basit Yaralama', Mardin İnfaz ve İlamat Bürosu tarafından 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Basit Yaralama' suçlarından olmak üzere 3 ayrı dosyadan aranması olduğu belirlendi. Yapılan adli işlemler sonucu şahıs tutuklanarak Akçakale Cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA