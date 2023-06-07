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Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Haleplibahçe Mahallesi'nde İhsan Diş'in (22) silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili F.A. (36), R.A. (32) ve A.K'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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