Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Haleplibahçe Mahallesi'nde İhsan Diş'in (22) silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili F.A. (36), R.A. (32) ve A.K'yi (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel