Şanlıurfa'da 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MİT Başkanlığı tarafından "uyuşturucu ticaretine yönelik" yapılan istihbari çalışmalarda, 2 şüphelinin kente uyuşturucu madde getirdiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan takip sonucu 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç, Şanlıurfa girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma komutanlığına götürüldü.