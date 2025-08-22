Şanlıurfa'da 3 Bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 3 Bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MİT Başkanlığı tarafından "uyuşturucu ticaretine yönelik" yapılan istihbari çalışmalarda, 2 şüphelinin kente uyuşturucu madde getirdiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan takip sonucu 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç, Şanlıurfa girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun çok istediği Edson Alvarez, İstanbul'a geliyor

Mourinho'nun çok istediği yıldız imza için bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.