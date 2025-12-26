Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.
Bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığını ifade eden Şıldak, 1 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel