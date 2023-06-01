Şanlıurfa'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 12.83 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.