Şanlıurfa'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Güncel Haberler
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 12.83 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden alınan bilgiye göre, sabah saat 08.42'de Karaköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 12.83 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel