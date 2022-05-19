ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI - Haberler

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ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın bagajındaki hoparlör kutusunda gizlenmiş 267 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın bagajındaki hoparlör kutusunda gizlenmiş 267 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada bagajında bulunan hoparlör kutusu içerisine gizlenmiş 267 adet gümrük kaçağı cep telefonu buldu. Cep telefonuna el koyan polis araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haberler

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