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Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 267 düzensiz göçmeni yakaladı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 267 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor.

Ekipler, 1-26 Şubat'ta yaptıkları operasyonlarda 267 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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