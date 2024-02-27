Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 267 düzensiz göçmeni yakaladı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 267 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor.
Ekipler, 1-26 Şubat'ta yaptıkları operasyonlarda 267 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.