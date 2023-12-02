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Şanlıurfa'da 26 şüpheli ve 18 hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli ile 18 hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda bir kalaşnikof silahı, mermi ve şarjör ele geçirildi.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli ile 18 hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen 61 adrese 142 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli ile 18 hükümlü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof silah, 25 mermi ve 1 şarjör ele geçirildi.

Hükümlüler yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, aranan şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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