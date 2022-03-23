25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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ŞANLIURFA'da, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A., jandarma ekiplerince yakalandı.
ŞANLIURFA'da, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A., jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.'nın Harran ilçesi kırsalında saklandığını belirledi. Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirtilen M.A.'nın saklandığı eve operasyon düzenlendi. Jandarmayı fark edince kaçan M.A., ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.