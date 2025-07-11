Şanlıurfa'da 24 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 24 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, bir tırda 24 kilogram sentetik uyuşturucu bulunarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir tır içerisinde 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Osmaniye il emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, takibe alınan bir tır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa'da durduruldu.

Dedektör köpek yardımıyla araçta yapılan aramada, tırın sürücü kısmındaki yatak bölmesinde 33 parça halinde toplam 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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