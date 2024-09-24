Şanlıurfa'da 23 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu kapsamında bir araçta arama yaptı.

Araçta 23 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, Y.B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.