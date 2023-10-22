Şanlıurfa'da 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 15 kilogram skunk maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 kilogram skunk maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA