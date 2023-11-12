Şanlıurfa'da 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 21 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 1 şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel