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Şanlıurfa'da 2002 yılında işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

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Şanlıurfa'da 2002 yılında Eyyübiye ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi olan F.A, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürme suçundan aranan F.A gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2002 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2002 yılında Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Bildirim Mahallesi'nde silahla öldürülen İ.D'nin cinayet şüphelisi olan F.A'nın yerini tespit etti.

Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme suçundan" 2002 yılından bu yana aranan F.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Eyyübiye Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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