Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da 20 Ton Sahte Zeytinyağı ve Diğer Ürünler Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 20 Ton Sahte Zeytinyağı ve Diğer Ürünler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 20 ton sahte zeytinyağı, sahte zirai ilaçlar ve kozmetik ürünler ele geçirildi. İlgili iş yerleri mühürlendi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'da polis ve zabıta ekiplerinin iş yerlerine düzenlediği baskında satılmak üzere paketlenmiş sahte taklit 20 ton zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ekipleri, Kadıkendi Mahallesindeki bir iş yerinde taklit sahte zeytinyağı üretildiğine dair ihbar üzerine harekete geçti. Marangozlar Sitesi'nde bulunan iş yerine gerçekleştirilen baskında, ünlü markaların ambalajlarına doldurulmak üzere hazırlanan yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda, zeytinyağlarını taklit eden ambalajlar, dolum makineleri ve diğer ekipmanlara el konulurken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sahte zeytinyağlarının tamamı imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

SAHTE ZIRAI İLAÇ VE KOZMETIK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Aynı bölgede yapılan bir diğer baskında ise sahte zirai ilaç ve kozmetik ürünlerin ünlü markaların ambalajlarıyla piyasaya sürülmeye hazırlandığı bir depo tespit edildi. Depoda çöplerden toplanan eski ambalajların temizlenip yeniden dolum yapıldığı, tamamen izole edilmiş bir alanda sahte üretim yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen sahte ürünler imha edilmek üzere toplatılırken, depo mühürlendi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.