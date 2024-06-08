Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk artezyen çukuruna düştü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun artezyen çukurunda hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mustafa Kaçmaz'ın Alakonak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada, çocuğun 8 metrelik artezyen çukuruna düştüğü belirlendi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kaçmaz'ın cansız bedeni çukurdan çıkırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.