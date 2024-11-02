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Şanlıurfa'da 2 Traktör Kazası: 2 Ölü

Şanlıurfa'da 2 Traktör Kazası: 2 Ölü
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Şanlıurfa'nın Bozova ve Birecik ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 18 yaşındaki Mahmut Demirer ve 59 yaşındaki Nuh Emeç hayatını kaybetti. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ve Birecik ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında Mahmut Demirer (18) ve Nuh Emeç (59), hayatını kaybetti.

Kentteki ilk kaza, dün öğle saatlerinde Bozova ilçesi Baltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giderken kullandığı traktör, sürücü Mahmut Demirer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Demirer'in yardımına tarladaki bölge halkı koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Demirer'in öldüğü belirlendi. Demirer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TARLASINI SÜRERKEN TRAKTÖRÜ DEVRİLDİ

İkinci kaza ise dün saat 15.00 sıralarında Birecik ilçesi Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren Nuh Emeç'in kullandığı 63 AAN 591 plakalı traktör, kontrolünden çıkıp devrildi. Emeç, traktörün altına kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Emeç'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Emeç'in cenazesi, otopsisinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarına teslim edildi.

Kentteki her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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