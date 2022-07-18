Son dakika... ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kameralara yansıdı Son dakika gelişmesine göre Güvenlik kamerası görüntüsü. Silahlı saldırganın büfenin içerisine gelmesi ve ateş açması Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı... Güvenlik kamerası görüntüsü. Silahlı saldırganın büfenin içerisine gelmesi ve ateş açması Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İpekyol Caddesi'ndeki bir büfeye yönelik 8 Temmuz'da gerçekleşen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde büfeye gelen yüzünde cerrahi maskeli bir kişi, içeride bulunanlara yönelik silahla ateş açıp kaçtığı anlar yer aldı. Olayda yaralanan S.A. ve B.A. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 1 şüpheli daha aranıyor. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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