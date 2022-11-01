Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında dün akşam çıkan ve M.A. (43) ve kardeşi C.A'nın (31) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgeden kaçan M.A. (46) ve M.D'nin (37) Şıh Maksut Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesinde husumetli aileler arasında dün çıkan silahlı kavgada M.A. ve kardeşi C.A. ağır yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeş müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.