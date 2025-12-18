Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da ele geçirilen 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir adreste arama yapıldı.

Söz konusu adresteki aramada 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu suç unsuruna ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.