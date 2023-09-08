Şanlıurfa'da 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.