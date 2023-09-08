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Şanlıurfa'da 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında kent girişinde durdurulan bir araçta, 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suç Hukuk Güncel Haberler

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