Şanlıurfa'da 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında kent girişinde durdurulan bir araçta, 2 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel