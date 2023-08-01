Şanlıurfa'da 2 hükümlü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. A.D. ve H.K. isimli hükümlüler, Karaköprü ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 9 suç dosyas ve kesinleşmiş 23 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. ile "yağma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi Karaköprü ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel