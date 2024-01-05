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Şanlıurfa'da 2 Bin 714 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda, bir depoda 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonunda, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde ilçe merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Suç Hukuk Enerji 3.Sayfa Güncel Haberler

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