Şanlıurfa'da 2 Bin 690 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 690 gümrük kaçağı sigara ve 15 kilo gram çay ele geçirildi. Çalışmalar kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapıldı.

Şanlıurfa'da 2 bin 690 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde yol uygulaması yapıldı

Aramalarda, gümrük kaçağı olan 2 bin 690 sigara ile 15 kilo gram çay ele geçirildi.

