Şanlıurfa'da 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sırasında Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yapılan yol uygulamalarında 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yol uygulaması yapıldı.

Aramalarda, 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
