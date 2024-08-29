Şanlıurfa'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.