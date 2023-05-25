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Şanlıurfa'da 2 Araçta 74 Kilo 800 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulup aranan 2 araçta, 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da uygulama noktasında durdurulup aranan 2 araçta, 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Aramada, 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, araçlardaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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