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Şanlıurfa'da 2-5 milyon yıllık bazalt sütunlar koruma altına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında bulunan 2-5 milyon yıllık bazalt sütunlar, koruma altına alındı. Jeoloji mühendisleri tarafından incelenen bölge, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sütunlar, turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu bölge koruma altına alındı.

Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleri ve jeoloji mühendisleri bölgede inceleme yaptı.

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı incelemelerde bölge jandarma ekiplerince korumaya alınarak, bazalt sütunların çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Jeoloji mühendisi Ruken Tutku, AA muhabirine, Karacadağ'ın aktif bir yanardağ olduğu dönemde lavların bölgede yayıldığını hatırlatarak, sütunların da buna bağlı oluştuğunu söyledi.

Sütunların milyonlarca yıllık olduğunu belirten Tutku, şöyle konuştu:

"Sütun bazaltlar, Karacadağ'ın patlamasıyla oluşan lavlarının gelişi güzel yayılmasıyla oluşmuş. Daha önce de valilik tarafından UNESCO'ya verilen Karacadağ'ın sit alanı içerisine, jeopark alanı içerisine yer almasını istemiştik. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak da bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yapılar, dünyada 5-6 yerde olup, genelde altıgen yada beşgen sütun şeklinde oluşuyor. Bunlar halk arasında da sabun kayaları olarak da biliniyor. Turizm açısından önemli yer kaplamaktadır. Jeolojik mirasımız olan bu sütunları koruma altına alırsak çok iyi olur. Temennimiz buraya sahip çıkılması."

Kaynak: AA / Güncel

Siverek Turizm Güncel Çevre

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